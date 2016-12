Cameron spås som Stoltenbergs etterfølger i NATO

Theresa Mays rådgivere mener at den beste måten Storbritannia kan sikre den attraktive posisjonen som generalsekretær i NATO på, er å forslå tidligere statsminister David Cameron som kandidat, skriver The Telegraph.

May har tidligere uttalt at Storbritannia ønsker å spille en viktigere rolle i NATO i tiden framover, og i forrige måned møtte hun generalsekretær Jens Stoltenberg i Downing Street 10.

Avisen skriver også at det er ventet at Stoltenberg takker for seg som generalsekretær etter én periode, enten i 2018 eller 2019. (©NTB)