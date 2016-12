15 pågrepet etter rekordbeslag av kokain i Australia

Saken er rullet opp gjennom to og et halvt års etterforskning. 1. juledag slo politiet til mot fiskemarkedet i Sydney da en tråler la til kai med 500 kilo kokain i lasten. Ifølge politiet hadde båten vært ute og hentet stoffet fra et «moderskip» som kom fra Sør-Amerika.

600 kilo kokain som ble beslaglagt av den franske marinen utenfor Tahiti knyttes også til saken.

Gateverdien av stoffet beregnes til rundt 2,2 milliarder kroner.

– Den totale størrelsen på beslaget – 1,1 tonn – gjør det til det største kokainbeslaget i australsk historie, sier Chris Sheehan i det føderale politiet.

De pågrepne er mellom 29 og 63 år gamle, og blant dem er en tidligere rugbyspiller i den australske toppserien.