Uruguays tidligere diktator Gregorio Alvarez er død

Alvarez spilte en sentral rolle i militærkuppet i Uruguay i 1973, og han styrte landet fra 1981 til 1985, da landet gikk over til et sivilt, demokratisk styre.

I 2007 ble han tiltalt for brudd på menneskerettighetene under sin tid som diktator, og i 2009 ble han dømt til 25 års fengsel.

Alvarez sonet dommen helt til det siste. Men den siste tiden hadde han svekket helse, og han var også blitt dement, og for to uker siden ble han overført til et militærsykehus, der han døde 2. juledag.

Tusenvis av mennesker ble fengslet, torturert eller drept under juntastyret i Uruguay, og mange forsvant sporløst. Derfor var det få som sørget over nyheten om Alvarez' død.

– Han tok med seg hemmelighetene om skjebnen til alle dem som er forsvunnet eller drept, i graven. Bortføring av barn, spedbarn som ble tatt fra foreldrene, forsvinninger, voldtekt av kvinner og menn. Han var skyldig i en lang, lang liste over forbrytelser, sier Beatriz Benzano, som selv satt fengslet under militærdiktaturet. (©NTB) (©NTB)