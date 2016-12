Tyrkia hevder Vesten støtter IS

På en pressekonferanse tirsdag uttrykte Erdogan misnøye med USAs hjelp til den syrisk-kurdiske militsen YPG og partiet PYD. Dette samarbeidet er offentlig kjent og har pågått en stund, til tross for at Tyrkia anser YPG og PYD for å være terrorgrupper.

Erdogan hevdet imidlertid også at USAs koalisjon hjelper den ytterliggående islamistgruppa IS, som også er kjent under forkortelsen Daesh.

– De støtter alle terrorgruppene – YPG, PYD, men også Daesh, sa den tyrkiske presidenten.

– Det er helt tydelig. Vi har bekreftede bevis, med bilder og videoer, la han til.

Presidenten i NATO-landet Tyrkia kom med samme anklage under et besøk i Pakistan i november. Da hevdet han at «Vesten står sammen med Daesh nå» og at den ytterliggående islamistgruppa har våpen som er produsert i vestlige land. (©NTB)