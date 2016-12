Sekk med leker førte til evakuering av Trump Tower

Videoer lagt ut på sosiale medier viste folk som sprang ut av lobbyen i bygget, hvor påtroppende president Donald Trump har sitt kontor og bolig.

En talsmann for politiet i New York sier at ryggsekken ble funnet nær inngangen til en Nike-butikk tirsdag ettermiddag. Bombegruppen undersøkte sekken og kunne raskt avblåse faren.

Trump var ikke i bygget under evakueringen, men på luksuseiendommen Mar-a-Lago i Florida.