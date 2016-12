Russiske medier: Defekte flapser forårsaket flystyrt

Dette er etterforskernes konklusjon etter at flyets taleregistrator er analysert, ifølge nettstedet Life, som er kjent for å ha gode kontakter i Kreml.

Ifølge nettstedet var flygerens siste ord før styrten «helvete, flapsene ...», ifølge BBC.

Flapsene på vingene benyttes for å styre og stabilisere flyet.

Letemannskaper fant onsdag den andre svarte boksen fra det russiske militærflyet som styrtet i Svartehavet første juledag.

Alle de 92 om bord omkom i flystyrten, blant dem over 60 medlemmer av det russiske forsvarets kor, Aleksandrov-ensemblet, som var på vei til Syria for å holde nyttårskonsert for russiske styrker. (©NTB)