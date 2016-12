Regjeringen i Libanon godkjent

Tillitsvoteringen ble holdt onsdag, og regjeringen ble godkjent med 87 mot 4 stemmer, mens ett parlamentsmedlem avsto fra å stemme. 92 av nasjonalforsamlingens 128 medlemmer var til stede under avstemningen.

Det var i november at Libanons president Michel Aoun ba sunnimuslimske Hariri danne regjering. At Hariri ble statsminister, var ledd i et politisk kompromiss. Mot at han fikk statsministerposten, sa Hariri nemlig ja til å støtte sin politiske motstander og tidligere hærsjef Aoun, som ble innsatt som president i oktober.

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen maronitt, statsministeren sunnimuslim og presidenten i nasjonalforsamlingen sjiamuslim. (©NTB)