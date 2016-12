Mistenkte jihadister pågrepet i Spania

Politikilder sier ifølge avisen El Pais at det var en reell risiko for at de to ville gjennomføre et terrorangrep.

Mennene er spanske statsborgere med henholdsvis marokkansk og gambisk opphav. De skal ha blitt radikalisert på en koranskole i Madrid, ifølge El Pais

Da politiet gjennomsøkte mennenes leilighet, fant de blant annet fire magasiner til maskinpistoler av typen AK 47 og ammunisjon. Våpnene er imidlertid ikke funnet. Politiet har også tatt beslag i fire harddisker.

Siden 2015 har spansk politi pågrepet i alt 175 personer som mistenkes for å være muslimske ekstremister, skriver den spanske avisen. (©NTB)