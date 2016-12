Kerry: – Tostatsløsningen er den eneste måten å sikre fred

I en tale i Washington onsdag sa Kerry at president Barack Obama lenge har vært svært engasjert i å sikre fred for Israel, og det er også et tema Kerry selv har jobbet mye med i løpet av sin tid som utenriksminister.

I forrige uke avsto USA fra å legge ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømmer Israels ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Kerry forsvarte denne avgjørelsen i sin tale, og sa den er i tråd med amerikanske verdier.

– Avstemningen i FNs sikkerhetsråd handlet om å bevare tostatsløsningen. Det er det vi står opp for: Israels framtid som en jødisk og en demokratisk stat, som lever side om side med naboene sine i fred og i sikkerhet, sa Kerry, og advarte mot at tostatsløsningen er i alvorlig fare.

– De har et valg. De kan velge å leve sammen i en stat, eller de kan dele seg mellom to stater, fortsatte Kerry, og sa at dersom valget faller på en enstatsløsning med palestinerne, må Israel ta valget mellom å være jødisk eller demokratisk.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist FN resolusjonen og omtalt den som «skammelig». (©NTB)