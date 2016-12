Høyreekstreme får ikke demonstrere i Köln nyttårsaften

1.500 politifolk vil bli utplassert i Köln når tyskerne feirer årsskiftet. Det er over ti ganger så mange som i fjor, da seksuell trakassering og ran begått av utenlandske menn fikk voldsom oppmerksomhet.

Politiet opplyser at det høyreekstreme partiet NPD ikke får tillatelse til å demonstrere i byen nyttårsaften. Begrunnelsen er at protesten ville tiltrukket seg et stort antall motdemonstranter og blitt en sikkerhetsmessig utfordring. (©NTB)