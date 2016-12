Fant den siste svarte boksen fra styrtet fly

Alle de 92 om bord omkom i flystyrten, blant dem over 60 medlemmer av det russiske forsvarets kor, Aleksandrov-ensemblet, som var på vei til Syria for å holde nyttårskonsert for russiske styrker.

Tirsdag opplyste det russiske forsvarsdepartementet at den første av flyets to såkalt svarte bokser var funnet og sendt til analyse, og onsdag ble også den andre boksen funnet.

De to boksene, som egentlig er oransje, inneholder henholdsvis ferdskriveren og taleregistratoren i flyet. Håpet er at disse til sammen vil gi svar på hva det var som fikk flyet til å styrte.

Flyet, en Tupolev 154, forsvant like etter en mellomlanding i Sotsji. (©NTB)