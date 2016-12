Danmark får kritikk for plan om å utvise kvoteflyktninger

I et brev til integrasjonsminister Inger Støjberg uttrykker FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) bekymring over planene, ifølge avisen Information.

– Bosetning er bredt anerkjent som en varig løsning framfor en midlertidig, skriver FNs visekommissær for flyktninger Volker Türk i brevet.

Det danske Flyktningenævnet mener at forholdene i Somalias hovedstad, Mogadishu, er såpass forbedret at det er trygt å sende folk tilbake dit, ifølge avisen.

– Det er svært uvanlig at et land som har kvoteflyktninger gjennom UNHCR går inn og benytter seg av grunner for inndragning av oppholdstillatelsen som ikke framgår av konvensjonen, sier Eva Singer i organisasjonen Dansk Flygtningehjælp. (©NTB)