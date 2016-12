Bahrain løslot ledende menneskerettsforkjemper

51 år gamle Rajab ble pågrepet i sitt hjem i juni, knapt et år etter at han ble benådet av helsemessige årsaker.

Som leder for Bahrains menneskerettighetssenter har Rajab stått i spissen for en rekke demonstrasjoner mot myndighetene. Tidligere har han sittet to år i fengsel for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner.

I tillegg er han dømt til seks måneders fengsel for å ha tvitret meldinger som ble ansett for å være ærekrenkende mot lederne i det sunnimuslimske kongedømmet – i et land der flertallet av befolkningen er sjiamuslimer.

Bahrain har vært rammet av uroligheter siden myndighetene med militærstøtte fra Saudi-Arabia slo ned på sjialedede protester under den såkalte arabiske våren i 2011. Demonstrantene krevde demokratiske reformer. (©NTB)