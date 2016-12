Avis: Bremsesystem hindret flere døde i Berlin

Elleve mennesker ble drept da lastebilen i høy fart braste inn i julemarkedet 19. desember. Avisen Süddeutsche Zeitung skriver at lastebilen var utstyrt med et automatisk bremsesystem som ble aktivert da den i kolliderte med bodene inne på markedet på Breitscheidsplatz.

Det gjorde at bilen stanset mye tidligere enn det ville ha gjort dersom den ikke hadde et slikt bremsesystem. Det kan ifølge avisen ha forhindret at enda flere mennesker ble drept.

Det tolvte dødsofferet, lastebilens polske sjåfør, var ifølge politiet allerede død da den 24 år gamle tunisieren Anis Amri som hadde kapret bilen, kjørte den inn blant mennesker og boder på Breitscheidsplatz. 48 mennesker ble såret i angrepet, flere av dem alvorlig.

Onsdag opplyste påtalemyndigheten at en mann er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i Berlin. Det skal dreie seg om en 40 år gammel tunisisk borger, men det er ikke kjent hvilken tilknytning mannen har til Anis Amri.

Ifølge Der Spiegel, som viser til tyske sikkerhetskilder, var den pågrepne mannens telefonnummer lagret på mobiltelefonen som ble funnet på Amri. (©NTB)