20.000 migranter stoppet ved Tysklands grenser i år

I løpet av årets første elleve måneder ble 19.720 personer avvist ved grensen, opplyser det føderale politiet ifølge tyske medier. Tallet for desember er ennå ikke klart, men det ligger an til at det samlede tallet for 2016 vil runde 20.000.

Antall migranter som ble stoppet ved Tysklands grenser i år, er langt høyere enn i 2015. Da ble 8.913 migranter avvist på grensen.

Av migrantene som ble stoppet ved Tysklands grenser i år, utgjorde afghanere den største gruppen.

Tyskland er del av Schengen-samarbeidet om åpne grenser, men er ett av flere land som innførte grensekontroller i kjølvannet av at det kom over én million migranter til Europa i 2015.

Per i dag har Tyskland kun grensekontroll mot Østerrike. Innenriksminister Thomas de Maizière har uttalt at kontrollen vil fortsette inntil EU har tilstrekkelig kontroll med Unionens yttergrenser. (©NTB)