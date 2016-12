Ukrainsk heltepilot danner nytt opposisjonsparti

– Jeg gjør dette for å skape virkelige forandringer i systemet, sa Nadija Savtsjenko da hun tirsdag lanserte sitt nye parti Runa i byen Lviv vest i Ukraina.

35 år gamle Savtsjenko ble en nasjonal helt og symbol på den ukrainske motstanden mot Russland i 2014, da hun ble pågrepet og fengslet i Russland. Hun var siktet for drap etter at to russiske journalister fra statlig russisk TV ble drept i et angrep som Savtsjenko ledet, i krigssonen i Øst-Ukraina samme år.

Savtsjenko avviste hele tiden de russiske anklagene, og hun sultestreiket flere ganger mens hun satt fengslet i Russland.

Tidligere i år ble hun dømt til 22 års fengsel, men ble kort tid etter utlevert til Ukraina i en fangeutveksling.

Selv om Savtsjenkos stjerne har falmet noe etter at hun kom hjem, har hun fortsatt høy anseelse hos mange. Hun har blant annet gått imot president Petro Porosjenko ved å støtte direkte forhandlinger med de prorussiske opprørerne i øst-Ukraina. (©NTB)