Skuespiller Carrie Fisher er død

Fisher er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene.

Hun døde tirsdag, bare noen dager etter at hun lillejulaften fikk hjerteinfarkt på et fly på vei fra London til Los Angeles, 15 minutter før landing. Hun ble lagt inn på intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles.

Den amerikanske skuespilleren har vært åpen om sine mentale problemer og år som narkotikamisbruker. (©NTB)