Politirapport: Polsk lastebilsjåfør skutt timer før Berlin-angrep

Tidligere har politikilder antydet at 37 år gamle Lukasz Urban kan ha vært i live da tunisiske Anis Amri kjørte den kaprede lastebilen inn på julemarkedet og drepte 12 personer og såret 50.

En obduksjonsrapport viser at Urban ble skutt i hodet mellom klokka 16.30 og 17.30 den 19. desember, ifølge avisa Bild. Lastebilen pløyde inn i julemarkedet rundt klokka 20. Det er imidlertid mulig at Urban var skadd, men fremdeles i live under angrepet, ifølge avisen.

Etterforskere har tidligere sagt at de undersøkte om den polske sjåføren kan ha forsøkt å stanse angriperen ettersom han også bar tydelige tegn på å ha vært i en slåsskamp.

Lastebilsjåføren skal ha ventet på å losse av stål i Berlin da bilen ble kapret av 24 år gamle Amri. Mer enn 36.000 mennesker har undertegnet et opprop som ber tyske myndigheter om å hedre Urban med Det føderale merittkorset, den høyeste sivile utmerkelsen i Tyskland, etter hans død. (©NTB)