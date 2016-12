Palestinsk håp etter FN-vedtak om israelske bosetninger

I sin første uttalelse etter at Sikkerhetsrådet vedtok resolusjonen, sier palestinernes president Mahmoud Abbas at han håper landene vil bli enige om en tidsplan for å få slutt på den israelske okkupasjonen under den planlagte Midtøsten-konferansen i Paris 15. januar.

– Vi håper denne konferansen kommer med en mekanisme og en tidsplan for å få slutt på okkupasjonen, sa Abbas på et møte med partifeller i Fatah tirsdag.

– Resolusjonen beviser at verden tar avstand fra bosetningene, ettersom de er ulovlige på vår okkuperte jord, deriblant i Øst-Jerusalem, sa Abbas videre.

FNs sikkerhetsråd fordømte de israelske bosetningene med 14 mot 0 stemmer, mens USA lot være å stemme. Tidligere har USA nedlagt veto mot lignende resolusjoner.

Israel, som har reagert svært sterkt på resolusjonen, viser imidlertid ingen tegn til å endre politikk, tvert imot. Myndighetene har de siste dagene fremskyndet planen om å bygge tusenvis av nye boliger i Øst-Jerusalem, og denne uken er planen ventet å bli godkjent av kommunestyret i Jerusalem. (©NTB)