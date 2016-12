Obama mener han kunne vunnet årets presidentvalg

I et podcastintervju med sin tidligere rådgiver David Axelrod, sier Obama at flertallet av amerikanerne stiller seg bak forestillingen om et USA som er «tolerant og mangfoldig og åpent og fullt av energi».

– Og problemet er at det ikke alltid åpenbarer seg i politikken. Jeg er overbevist om denne visjonen, fordi jeg er sikker på at om jeg hadde stilt til valg igjen, og uttalt det tydelig, så tror jeg at jeg kunne ha mobilisert et flertall av amerikanerne til å samle seg bak det, sier Obama.

Han skryter samtidig av demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton som tapte kampen om presidentjobben mot Donald Trump.

– Hun gjennomførte på strålende vis under virkelig tøffe forhold, sier han.

USAs grunnlov forbyr presidenter å sitte mer enn to fireårsperioder. (©NTB)