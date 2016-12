Asylsøkere ville sende pakke til Merkel – utløste politiaksjon

De to asylsøkerne, som er far og sønn, hadde levert inn en pakke som inneholdt en gave for å takke Merkel for at de har fått lov til å være i Tyskland. En ansatt i et post-i-butikk-lokale ved en bensinstasjon i Naunheim i delstaten Rheinland-Pfalz, ringte like etter til politiet.

– Den ansatte syntes dette var mistenkelig, tatt i betraktning forrige ukes hendelser, sier en polititalsmann, med henvisning til Berlin-angrepet før jul.

Politi ankom stasjonen og sperret av området. En bombehund ble sendt inn for å sjekke pakken. Det viste seg at pakken inneholdt en skulptur laget av den eldste av de to asylsøkerne.

– Vi ønsker fortsatt å sende den til statsministeren. Men akkurat nå vet vi ikke hvordan, sier sønnen til avisen Rhein Zeitung. (©NTB)