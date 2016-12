Abe og Obama på plass på Pearl Harbor

Sammen med USAs president Barack Obama ankom Abe Pearl Harbor tirsdag formiddag lokal tid. Der la de ned hver sin krans på krigsminnesmerket over de amerikanske soldatene som falt i angrepet på marinebasen for 75 år siden.

Det var første gang en japansk statsminister og en amerikansk president sammen besøkte Pearl Harbor, som ble angrepet av Japan i desember 1941 og som førte til at USA besluttet å gå aktivt inn i andre verdenskrig.

Tirsdagens besøk har stor symbolsk betydning og skal vise at de to tidligere fiendene for lengst har begravd stridsøksen.

Abe og Obama skal etter planen holde en felles pressekonferanse i 23-tiden norsk tid tirsdag.

Japan har imidlertid allerede erklært at Abe ikke kommer til å be om unnskyldning for angrepet på Pearl Harbor. Om lag 2.300 amerikanske soldater ble drept i angrepet. (©NTB)