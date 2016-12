Urd skaper problemer også i Danmark og Sverige

Broen ble stengt like etter klokka 22 mandag kveld og åpner tidligst ved 04.30-tiden tirsdag, opplyser danske og svenske veimyndigheter.

Mandag kveld ble det målt orkan styrke i vindkastene i det vestre og sørlige Sverige og i deler av Danmark.

Langs den svenske vest- og sørkysten var det markant høyere vannstand enn normalt, og et stort antall ferjer er innstilt. Det ble meldt om oversvømmelser i Göteborg, blant annet sto hele kaia ved Tysklands-terminalen under vann.

Flere buss- og togavganger er innstilt og en rekke veibroer er eller kan bli stengt på grunn av fare for at trær skal velte over veiene.

– Om man absolutt må ut og kjøre, så bør man velge større veier med atskilte kjørefelt, sier Agneta Eklund i det svenske Trafikverket mandag kveld.