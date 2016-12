To julemassakrer i Mexico

Første juledag ble sju personer skutt og drept mens de feiret jul utenfor et hus i landsbyen Puente del Rey i delstaten Guerrero. Sikkerhetskilder opplyser at det var en bande på flere væpnede menn som sto bak massakren.

De drepte var i alderen 24 til 54 år, og fem av dem var i samme familie. Tre av dem skal ha vært politifolk.

Samme dag ble seks avkappede hoder funnet i Jiquilpan i delstaten Michoacan. Byen ligger nær grensen til delstaten Jalisco, som har vært åsted for en blodig krig mellom rivaliserende narkokarteller de siste årene. I en kort pressemelding opplyser den lokale påtalemyndigheten at de seks mennene ikke er blitt identifisert og at likene ikke er funnet. (©NTB)