Syria beskylder opprørere for å forgifte drikkevann

Damaskus (NTB-AFP): Drikkevannet i Syrias hovedstad Damaskus er avstengt for tredje døgn på rad. Regimet beskylder «terroristgrupper» vest for byen for å ha forgiftet vannkildene og rørene.