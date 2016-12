Storstilt leting etter døde etter russisk flystyrt

Det antas at alle de 92 personene om bord mistet livet da flyet, en Tupolev-154, styrtet i Svartehavet første juledag. Mange av de omkomne tilhørte Aleksandrov-ensemblet, det russiske forsvarets eget kor, som skulle ha holdt nyttårskonsert på en russisk flybase i Syria.

Transportminister Maksim Sokolov sier i en TV-uttalelse mandag at de etterforsker alle mulige årsaker til styrten, men at terror ikke er blant hovedteoriene. Han framholder i stedet at flyet etter alt å dømme styrtet som følge av teknisk feil eller feil begått av flygeren.

Likevel har flere flyeksperter pekt på forhold som kan tyde på et terrorangrep, som for eksempel det at mannskapet ikke meldte fra om problemer, og at deler fra flyvraket er spredt over et stort område.

Det ble søndag funnet vrakdeler fra flyet rundt 1,5 kilometer fra kysten, men eksperter antar at det styrtet om lag 6 kilometer ute i Svartehavet.

Flyet landet i Sotsji for å fylle drivstoff etter å ha tatt av fra en militær flyplass i Moskva. Det forsvant i havet rett etter avgang fra den sørrussiske byen. (©NTB)