Skjør våpenhvile i Ukraina har holdt i tre dager

Avtalen ble fremforhandlet med hjelp fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og gjelder på ubestemt tid. Onsdag i forrige uke ble den signert av Ukraina og Russland. Etter lange forhandlinger ble den også signert av opprørerne lille julaften.

Til tross for at ingen liv har gått tapt, har ikke krigshandlingene stanset helt. Partene melder at de har blitt beskutt av granater og tungt artilleri flere ganger siden søndag morgen.

– Våre stillinger har blitt angrepet 33 ganger siden tidlig søndag, sier det ukrainske militæret i en uttalelse.

Prorussiske opprørere melder på sine nettsider at de har blitt truffet av ukrainske granatslynger 62 ganger i løpet av det siste døgnet.

Denne typen våpen ble bannlyst i en fredsavtale som kom på plass i februar 2015, men begge parter i konflikten har ignorert denne i lang tid. (©NTB)