Obama og Abe besøker Pearl Harbor

Det var med det japanske angrepet på den amerikanske marinebasen Pearl Harbor at USA ble kastet inn i annen verdenskrig.

Besøket skjer sju måneder etter at Obama besøkte Hiroshima, der andre verdenskrig sluttet med at USA slapp en atombombe over byen.

Abe og Obama skal besøke vraket av slagskipet USS Arizona, som ble senkt av japanske styrker 7. desember 1941 under det overraskende japanske angrepet.

Pearl Harbor ligger på Hawaii, der Obama er født og oppvokst.

Hensikten med Abes besøk skal være å hedre ofrene og skape ettertanke. Det samme gjaldt da Obama besøkte Hiroshima i mai i år. (©NTB)