Minst seks har mistet livet i tyfon på Filippinene

Flere andre personer er savnet som følge av kraftig vind, store mengder nedbør og flom. Blant de omkomne er det et par som ble tatt av store vannmassen, og en eldre mann som fikk en sammenrast vegg over seg, opplyser lokale myndigheter i Albay-provinsen. En annen person døde etter å ha fått strøm i seg som følge av en strømledning som blåste over ende.

Tyfonen, som har fått navnet Nock-Ten, nådde kysten i den østlige Catanduanes-provinsen første juledag.

Over 383.000 mennesker har forlatt hjemmene sine, og er nå innkvartert i evakueringssentre. Om lag 80 flyvinger er innstilt som følge av uværet, opplyser sivilforsvaret.

Utenfor kystprovinsen Batangas gikk en ferje ned til tross for at den var ankret opp. Åtte sjøfolk er savnet. (©NTB)