Israel vil ikke ha offisielt Ukraina-besøk etter FN-avstemning

Den ukrainske statsministeren Volodymyr Groysman skulle etter planen være på offisielt besøk i Israel denne uken.

Men ettersom Ukraina er et av medlemslandene i Sikkerhetsrådet, som i forrige uke stemte for en resolusjon som krever absolutt byggestans i de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden, kunngjorde israelske myndigheter mandag at Groysman for øyeblikket ikke er velkommen.

Ukrainas utenriksdepartement svarte på sin side med å kalle den israelske ambassadøren inn på teppet og kreve en forklaring.

Det er ikke kjent om Groysmans besøk vil bli foretatt en annen gang, eller om det blir avlyst for godt.

Israelske myndigheter, med statsminister Benjamin Netanyahu i spissen, er rasende etter avstemningen i Sikkerhetsrådet. 14 av de 15 medlemslandene stemte for resolusjonen. USA avsto fra å stemme og lot med det være å legge ned veto, noe som ble tatt svært dårlig opp av Netanyahu. (©NTB)