Fant nye vrakrester fra det styrtede russiske flyet

Det opplyser det russiske beredskapsdepartementet. De nye vrakrestene etter flyet, som hadde 92 personer om bord da det styrtet, ble funnet omtrent halvannen kilometer utenfor kysten.

– De ble funnet i et område som strakte seg omtrent 400 meter, omtrent 25 meter under havets overflate. Flere av vrakrestene er hentet opp fra havbunnen, og dykkerne er på vei ned igjen for å fortsette letingen, sier de.

En kilde i letemannskapene sier til nyhetsbyrået TASS at det er flere mindre vrakrester på havbunnen, men at de ikke har funnet tegn til større gjenstander.

Flere vrakrester og elleve omkomne fra Tupolev-154-flyet ble lokalisert i havet søndag, og russiske myndigheter har uttalt at det ikke finnes tegn til at noen overlevde ulykken.

Blant passasjerene på flyet var det berømte Aleksandrov-koret, det russiske forsvarets eget kor, som skulle holde nyttårskonsert på en russisk flybase i Syria. (©NTB)