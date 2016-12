13 sivile drept i hevndrap i Kongo

Drapene ble gjennomført av en milits fra Nande-folket. Tjenestemannen Alphonse Mahano opplyser at det er iverksatt en militæroperasjon for å få slutt på voldsspiralen, og at tre medlemmer av Nande-militsen er drept.

– Ofrene i det siste angrepet var alle Hutuer. Det var en åtte år gammel jente, en far, og resten var kvinner, sier han.

Torsdag i forrige uke ble 13 medlemmer av Nande-folket drept av en hutumilits i samme område. Verken Mahano eller andre lokale tjenestemenn kan imidlertid bekrefte hvorvidt disse angrepene har sammenheng med hverandre.

Minst 35 sivile har blitt drept provinsen Nord Kivu i løpet av helgen. (©NTB)