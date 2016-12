Trump-talsmann tar ikke jobb i Det hvite hus

Millers avgjørelse kommer to dager etter at påtroppende president Donald Trump utpekte ham til stillingen. Miller oppgir familien som årsak til at han ikke tar jobben, skriver CNN.

– Etter å ha brukt tid med familien den siste uken, som er det lengste vi har hatt sammen siden mars 2015, er det klart at de må være min hovedprioritet akkurat nå, og dette er ikke det rette tidspunktet å starte en ny og svært krevende jobb som kommunikasjonssjef i Det hvite hus, sier han. Miller og kona venter sin andre datter i januar.

Han overlater sine oppgaver til Sean Spicer, som for to dager siden ble utnevnt til pressesekretær og leder for informasjonsavdelingen. (©NTB)