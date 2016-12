Savnet dansk 17-åring funnet død

Politiet slår på en pressekonferanse søndag kveld fast at Meng ble utsatt for noe kriminelt.

– Den rettsmedisinske undersøkelsen slår fast at hun er utsatt for en kriminell handling, uten at vi kan utdype dette noe nærmere nå, opplyser etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen i Midt- og Vestsjællands politi ifølge TV 2.

Ravn-Nielsen sier videre at han ikke kan gå nærmere inn på detaljene og omstendighetene rundt forbrytelsen på nåværende tidspunkt.

– Funnet åpner for noen helt nye etterforskningsmuligheter. Vi vet nå at Emilie er funnet langt fra hjemmet sitt, og vi håper nå noen der ute kan sitte på mer relevant informasjon, sier politiinspektør Kim Kliver i en pressemelding.

Den unge jenta ble funnet av en forbipasserende i en dam i nærheten av byen Borup på Sjælland julaften. Politiet sier det er 100 prosent sikkert at det dreier seg om henne, og at hennes familie er underrettet. (©NTB)