Pave Frans trøstet terrorofre i sin juletale

Mens Europa trapper opp sikkerheten i juleferien etter at 12 ble drept i lastebilangrepet mot et julemarkedet i Berlin, sa den katolske lederen at han håpet på «fred til de som har mistet en person som sto dem nær i brutale terrorhandlinger».

Paven framførte sin årlige «urbi et orbi»-juletale framfor en stor folkemengde utenfor Peterskirken i Roma 1. juledag.

– Det er på tide å legge ned våpnene for alltid, og at det internasjonale samfunnet aktivt forsøker å finne en forhandlingsløsning, sa paven fra balkongen på Peterskirken.

Pave Frans oppfordret til israelere og palestinere til å «ha mot og vilje til å skrive ny historie der hat og hevn viker for viljen til å bygge en fremtid sammen bestående av gjensidig forståelse og harmoni».

Han oppfordret også til fred i Irak, Libya og Jemen, og en slutt på konfliktene i Afrika, blant annet i Nigeria og Sør-Sudan. (©NTB)