Opprør på interneringsleir i Papua Ny-Guinea

Vakter ble kastet ut, sier Thomas Lelepo ved politistasjonen på Lorengau.

– Det oppsto en situasjon på grunn av dødsfallet til en beboer, sier han til Reuters og legger til at det igjen er kontroll i leiren. Hendelsen bekreftes av australske myndigheter.

En 27 år gammel mann fra Sudan falt sammen og ble fløyet til sykehus i Australia denne uken. Australias innvandringsmyndigheter opplyser at han døde lørdag. Myndighetene behandler ikke dødsfallet som mistenkelig, men andre asylsøkere og organisasjoner for flyktninger hevder at han har vært svært dårlig i flere måneder og at han hadde bedt om hjelp.

Asylsøkere som tar seg til Australia i båt bosettes aldri i Australia, men blir sendt til interneringsleirer i Nauru eller på Manus. FN har fordømt Australias flyktningpolitikk. Totalt 872 asylsøkere holdes på Manus, til tross for at Papua Ny-Guineas høyesterett i april slo fast at interneringen er ulovlig og krevde at leirene stenges. (©NTB)