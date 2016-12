Netanyahu slår i alle retninger etter FN-resolusjon

Søndag morgen innkalte det israelske utenriksdepartementet alle ambassadørene fra landene som stemte for resolusjonen som har ambassade i Israel. Senere ble også ambassadøren fra USA, som avsto fra å stemme, kalt inn på teppet.

Israelske kilder sier til avisa Haaretz at ambassadørene kan vente seg en real reprimande, og Ynet skriver at alvoret reflekteres av at de er kalt inn til tross for at de ikke arbeider på søndager, og at det er 1. juledag.

Samtidig varslet Netanyahu et møte i det israelske sikkerhetskabinettet for å drøfte stans i israelske bevilgninger til FN og FNs organisasjoner.

Den ukrainske statsministeren, som skulle komme på offisielt besøkt til Israel onsdag, måtte avlyse reisen da Israel kansellerte besøket, og senere kom det fram at Netanyahu avlyser et besøk fra Senegals utenriksminister i januar.

Ifølge en israelsk tjenestemann har han også avlyst et møte med den britiske statsministeren Theresa May. (©NTB)