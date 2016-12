Den røde armes kor utradert i russisk flystyrt

Vrakrester og et titall døde fra Tupolev Tu-154-flyet som tilhørte forsvarsdepartementet, er lokalisert i havet, og myndighetene sier det ikke er tegn til at noen har overlevd ulykken.

– Flykrasj-stedet har blitt lokalisert. Det er ingen tegn til overlevende, opplyser det russiske krisedepartementet til lokale nyhetsbyråer.

Flyet som var på vei til en russisk flybase i Latakia i Syria, styrtet i Svartehavet like etter avgang etter tanking på Adler-Sotsji-lufthavna, opplyser talsmann Igor Konasjenkov på departementets hjemmeside.

Bare to minutter etter at flyet tok av i godt vær rundt klokken 5.25 lokal tid, forsvant det fra radaren, forteller talsmannen, som legger til at flyet hadde vært i tjeneste siden 1983 og gjennomgikk grundig vedlikehold både i 2014 og i år.

Samferdselsminister Maksim Sokolov sier etterforskerne vil undersøke alle mulige årsaker til flystyrten. Han ville ikke utelukke terror, selv om en tjenestemann tidligere sa at terror var umulig siden flyet tilhørte forsvaret. (©NTB)