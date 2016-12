Al Jazeera-journalist arrestert i Egypt

Mahmoud Hussein, som er egyptisk statsborger, ble søndag varetektsfengslet i 15 dager mens myndighetene etterforsker mistanker om at han har forfalsket nyheter om egyptiske forhold.

Ifølge innenriksdepartementet har Hussein vært involvert i et Al Jazeera-komplott for å nøre opp under uro og motstand mot egyptiske myndigheter.

Egyptiske myndigheter har gjentatte ganger anklaget Al Jazeera for å støtte opp under den avsatte islamistiske presidenten Mohamed Mursi og Det muslimske brorskap. (©NTB)