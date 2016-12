Tyrkiske soldater skal være brent levende av IS

Videoen viser hvordan to uniformerte menn blir dratt ut fra et bur før de blir bundet og satt fyr på. Det 19 minutter lange opptaket er publisert på ekstremistgruppens talerør Amaqs nettsider, og skal være gjort i den IS-erklærte «Aleppo-provinsen».

Drapsmannen snakker tyrkisk og langer ut mot Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan. Likvideringen ligner på drapet på flygeren Maaz al-Kassasbeh, en jordansk flyger som ble skutt ned av IS, tatt til fange og brent levende i et bur.

Amaq skrev i november at opprørerne hadde bortført to tyrkiske soldater, og Tyrkias forsvar opplyste i en egen melding at det hadde mistet kontakten med to av sine menn.

Opptaket er ikke verifisert fra offisielt hold.

Også tidligere har IS publisert videoer av likvideringer der deres gisler er blitt halshogd eller brent levende. Ekstremistene har gjennomført mange voldsomme og groteske overgrep i områdene som gruppen kontrollerer i Irak og Syria, alt fra masselikvideringer til bortføringer og voldtekter av motstandere og minoriteter. (©NTB)