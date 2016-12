Trump-telefon til Egypt om FN-avstemning

USAs påtroppende president skal ha ringt Egypts president Abdel Fattah al-Sisi torsdag for å diskutere saken, opplyser egyptiske myndigheter.

Samme dag ba Egypt om at avstemningen over resolusjonen, som krever at Israel stanser all byggeaktivitet i bosetningene på den okkuperte Vestbredden, skal utsettes.

Talspersoner for al-Sisi sier de to statslederne skal ha blitt enige om utsettelsen for å la Trumps påtroppende administrasjon håndtere saken.

Ifølge Reuters skal israelske myndigheter ha kontaktet Trump om saken etter at de ikke hadde klart å overtale amerikanske tjenestemenn til å nedlegge veto.

Trump tvitret først en oppfordring om veto, før han pratet med al-Sisi. Trumps innsats ble godt mottatt innad i partiet til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sier en israelsk tjenestemann til nyhetsbyrået. (©NTB)