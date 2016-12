Trump og Putin varsler atomopprustning

Russlands president Vladimir Putin opplyste torsdag at landets atomvåpenprogram skal rustes opp og at våpnene skal kunne trenge gjennom et hvilket som helst atomforsvar.

– Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige systemer for atomforsvar, sa Putin.

– Vi må overvåke alle endringer i maktbalansen i den politisk-militære situasjonen i verden, spesielt langs Russlands grenser. Vi må raskt kunne lage planer for å nøytralisere trusler mot landet vårt, sa han.

Svaret fra USAs påtroppende president Donald Trump kom raskt.

– USA må styrke og utvide sitt atomvåpenarsenal inntil verden med tid og stunder kommer til fornuft når det gjelder slike våpen, heter det i en twittermelding fra Trump. (©NTB)