Putin: – Gjenerobringen av Aleppo svært viktig for Syria

Han kommenterte situasjonen i krigsherjede Syria da han fredag holdt sin store årlige pressekonferanse i Moskva.

– Frigjøringen av Aleppo fra radikale krefter er en svært viktig del av normaliseringen i Syria. Og, håper jeg, for resten av regionen, sa Putin, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Den syriske hæren erklærte torsdag at den hadde oppnådd full kontroll over Aleppo. Russland, Iran og en rekke ulike militsgrupper har støttet regjeringsstyrkene i kampen mot opprørerne som lenge har kontrollert Øst-Aleppo.

Putin understreker at «alt må gjøres» for å få slutt på kampene i hele Syria, og at Russland vil forsøke å bidra til det.

Én av opprørsgruppene som har operert i Øst-Aleppo, er Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var offisielt tilknyttet al-Qaida. Både Syria og Russland anklages for krigsforbrytelser i kampene om Aleppo. (©NTB)