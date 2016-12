Nye tyrkiske luftangrep mot syrisk by

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 16 sivile er drept i nye luftangrep fredag. Minst tre barn skal være blant de drepte.

SOHR-leder Rami Abdulrahman opplyser at totalt 88 sivile, deriblant 24 barn, er drept i byen i løpet av det siste døgnet, i det dødstallet etter torsdagens luftangrep har steget til 72.

SOHR analyserer flytyper, sted, flymønster og ammunisjon for å avgjøre hvilke lands fly som står bak ulike angrep.

Slaget om al-Bab blir stadig voldsommere etter hvert som tyrkiske regjeringsstyrker og syriske opprørere nærmer seg byen. Tyrkia utfører jevnlig flyangrep til støtte for bakkestyrkene i Syria, men myndighetene hevder de gjør sitt ytterste for å unngå sivile tap.

Al-Bab ligger i Aleppo-provinsen, bare 25 kilometer fra grensa til Tyrkia. Ekstremistgruppa IS inntok byen for over to år siden. Al-Bab ligger i nærheten av Manbij, som USA-støttede kurdiske styrker erobret fra IS tidligere i år. (©NTB) (©NTB)