Kapret fly landet på Malta

Flyet fra det statlige selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret, ifølge avisa Times of Malta.

Avisa skrev først at to kaprere trolig var om bord, og at de truet med å sprenge flyet. Senere fikk avisa informasjon som tyder på at det kun er én gjerningsmann på flyet. Han hevder angivelig å ha en håndgranat.

Gjerningsmannen skal ha beskrevet seg som en tilhenger av Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi. Hvis kravene hans innfris, godtar han angivelig at passasjerene kan få forlate flyet og at bare mannskapet blir igjen.

Hvilke krav han har stilt, er foreløpig ikke kjent.

Flyplassen på Malta opplyser at et fly fra Libya har landet og at det ser ut til at to kaprere er om bord. Alle tilgjengelige redningsmannskaper er sendt til stedet. (©NTB)