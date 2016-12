FN stemmer over våpenembargo i Sør-Sudan

Etter at en FN-kommisjon nylig varslet at landet er på randen av etnisk borgerkrig, har USA argumentert, med støtte fra Storbritannia og Frankrike, at å stanse våpenstrømmen er avgjørende.

Fredag morgen stemmer FNs sikkerhetsråd over USA resolusjonsutkast som ber om ett års forbud mot salg og overføring av våpen og annet materiale, som ammunisjon, militære kjøretøyer og utstyr, til Sør-Sudan.

Forslaget innebærer også blant annet at Sør-Sudans opprørsleder Riek Machar, hærsjef Paul Malong og informasjonsminister Michael Makuei får globalt reiseforbud og at deres eiendeler fryses.

Men ifølge diplomater er det fare for at forslaget ikke får den nødvendige oppslutningen fra 9 av rådets 15 medlemmer. Vetomaktene Russland og Kina har sammen med Japan, Malaysia, Venezuela og de tre afrikanske statene – Angola, Egypt og Senegal – uttrykt reservasjoner mot forslaget.

Motstanderne av sanksjonene påpeker at president Salva Kiir tidligere i måneden har oppfordret til nasjonal dialog for å gjenopprette fred, og mener at initiativet må gis en sjanse. (©NTB)