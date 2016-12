Brødre pågrepet for terrorplanlegging i Tyskland

De 28 og 31 år gamle brødrene, som er født i Kosovo, ble pågrepet for å ha planlagt et angrep på kjøpesenteret CentrO i den nærliggende byen Oberhausen i Ruhr-området.

– Vi etterforsker hvor langt forberedelsene hadde kommet, og om flere personer er involvert, opplyser politiet til det tyske nyhetsbyrået DPA natt til fredag.

Ifølge politiet i Duisburg var det et tips fra en etterretningskilde som gjorde at politiet rykket ut til kjøpesenteret og et nærliggende julemarked rundt klokka 18 torsdag kveld. Politiet opplyste om en flere timers væpnet operasjon på et kjøpesenter, men ga ingen ytterligere detaljer før de etter midnatt fortalte om pågripelsen av de to brødrene.

Nyheten kommer mens politiet jakter på den tunisiske mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet mot et julemarked i Berlin mandag. (©NTB)