Utsetter nominasjonen av statsminister i Romania

Torsdag var det ventet at Iohannis ville be økonomen Sevil Shhaideh om å danne regjering, og Romania kunne dermed ha fått sin første kvinnelige og muslimske statsminister.

Shhaideh ble lansert som statsministerkandidat av Liviu Dragnea, lederen av Romanias demokratiske parti som vant valget den 11. desember.

Kunngjøringen kom som en overraskelse, for Shhaideh er ikke godt kjent i landet. Hun var minister for regional utvikling i seks måneder i 2015, og hun jobber for tiden i det samme departementet.

Dragnea kan ikke bli statsminister fordi han har en dom for valgfusk. (©NTB)