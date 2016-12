Syrias hær erklærer Aleppo for gjenerobret

De syriske regjeringsstyrkene har dermed gjenopprettet full kontroll over hele byen, som ble inntatt av opposisjonens styrker i 2012.

– Takket være våre martyrers blod og offer fra våre tapre væpnede styrker og allierte, kan hærens generalkommando kunngjøre at sikkerheten har blitt gjenopprettet i Aleppo. Byen er frigjort fra terrorismen og terroristene, og de som bodde der, har reist, heter det i kunngjøringen.

– De siste fire bussene med terrorister og deres familier har ankommet Ramussa, melder syrisk TV torsdag kveld.

Ramussa er en distrikt sør for Aleppo som kontrolleres av regimet.

Også Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som onsdag feilaktig meldte at de siste opprørerne hadde forlatt Øst-Aleppo, bekrefter et døgn senere at evakueringen nå er fullført. (©NTB)