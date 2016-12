Hjem Sikkerhetsrådet utsetter avstemning om bosetninger

Sikkerhetsrådet utsetter avstemning om bosetninger

New York (NTB-AP): FNs sikkerhetsråd har utsatt den varslede avstemningen over en resolusjon som krever at Israel stanser all byggeaktivitet i bosetningene på den okkuperte Vestbredden.